НБУ начинает изымать монеты по 10 копеек: что с ними делать

Эти разменные монеты остаются платежным средством / © УНИАН

С 1 октября Национальный банк Украины начнет постепенно изымать из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. Однако их не нужно специально сдавать или обменивать.

В НБУ объяснили, что магазины, торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины будут и дальше принимать их для выполнения расчетов и платежных операций. Однако, попадая в банки, такие монеты больше не будут возвращаться в обращение. Их будут изымать и передавать в Национальный банк для последующего перечисления и утилизации.

Постепенное извлечение монет номиналом 10 копеек означает, что после 1 октября:

банки Украины не будут выдавать из касс такие монеты по всем видам наличных операций

Национальный банк не будет чеканить монеты номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного обращения

После 1 октября 2025 года во время наличных операций монет номиналом 10 копеек у продавца не будет, Нацбанк предлагается применять правила закругления общих сумм в чеке:

сумма, оканчивающаяся с 1 до 24 копеек, закругляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек

сумма, оканчивающаяся с 25 до 49 копеек, закругляется в сторону увеличения до 50 копеек

сумма, оканчивающаяся с 51 до 74 копеек, закругляется в сторону уменьшения до 50 копеек

сумма, оканчивающаяся с 75 до 99 копеек, закругляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек

Ранее сообщалось, что в наличном обороте находится около 4,1 млрд штук монет номиналом 10 копеек (это 27,4% от общего количества монет в обращении), однако спрос на них снижается.

Постепенное извлечение таких монет из обращения сократит затраты на их изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение.