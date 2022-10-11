НБУ начнет изъятие старых банкнот: можно ли ими рассчитываться

Национальный банк от 1 января 2023 начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 — 2007 годов (предыдущего поколения).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Вместо них в обращение поступят обновленные банкноты и монеты:

оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года;

банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.

Фото: Национальный банк Украины

Зачем заменять банкноты?

НБУ объясняет это необходимостью:

повышение качества наличных денег в обращении (ввиду износа банкнот предыдущего поколения, которые уже достаточно длительное время находятся в обращении),

улучшение наличных расчетов и их удобство для населения.

Как будет происходить замена?

С начала следующего года НБУ совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного обращения этих банкнот:

банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

Нацбанк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Как следствие, попадая в банки, банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в Нацбанк для дальнейшей утилизации.

Можно ли рассчитываться старыми банкнотами

Такие банкноты остаются действительными платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно будет специально обменивать.

Постепенно в обращении банкнот предыдущего поколения будет меньше, а их место будут занимать соответствующие "серебристые" монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен — с современным дизайном и усиленной системой защиты.

Напомним, что Андрей Пышный официально вступил в должность главы НБУ и назвал свои приоритеты работы.

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