НБУ начнет изъятие старых банкнот: можно ли ими рассчитываться

Старые банкноты остаются действительными платежными средствами.
Национальный банк от 1 января 2023 начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 — 2007 годов (предыдущего поколения).
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Вместо них в обращение поступят обновленные банкноты и монеты:
- оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года;
- банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.
Зачем заменять банкноты?
НБУ объясняет это необходимостью:
- повышение качества наличных денег в обращении (ввиду износа банкнот предыдущего поколения, которые уже достаточно длительное время находятся в обращении),
- улучшение наличных расчетов и их удобство для населения.
Как будет происходить замена?
С начала следующего года НБУ совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного обращения этих банкнот:
- банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;
- Нацбанк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.
Как следствие, попадая в банки, банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в Нацбанк для дальнейшей утилизации.
Можно ли рассчитываться старыми банкнотами
Такие банкноты остаются действительными платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно будет специально обменивать.
Постепенно в обращении банкнот предыдущего поколения будет меньше, а их место будут занимать соответствующие "серебристые" монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен — с современным дизайном и усиленной системой защиты.
Напомним, что Андрей Пышный официально вступил в должность главы НБУ и назвал свои приоритеты работы.
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