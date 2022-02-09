НБУ обнародовал рейтинг доходности украинских банков: перечень возглавил "ПриватБанк"

В то же время, наибольший ущерб — 266,249 млн грн — зафиксировал Правэкс Банк.

Государственный ПриватБанк возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков по итогам 2021 года. В прошлом году банк задекларировал 35,05 млрд грн чистой прибыли.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию НБУ.

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По данным Национального банка Украины (НБУ), вторую позицию после "ПриватБанка" в списке наиболее прибыльных банков занял "Райффайзен банк Аваль" (4,858 млрд грн), третью – "ПУМБ" (4,188 млрд грн). Четвертую строчку по итогам 2021 года заняла "дочка" российского "Сбербанка" — "МР Банк" (3,897 млрд грн), а пятую – "Укргазбанк" (3,82 млрд грн).

В то же время, по данным центробанка, вторым после "Правэкс Банка" наиболее убыточным оказался "Юнекс Банк" (50,355 млн грн), третьим – "БТА Банк" (32,085 млн грн), четвертым – "Украинский банк реконструкции и развития" (27,928 млн грн) а пятым — "Альпари Банк" (6,12 млн грн).

Как отмечает прессслужба НБУ, прибыльными в прошлом году были 66 из 71 банка в Украине. Это рекордные показатели за последние годы.

Согласно статистике Нацбанка, по размеру общих активов первое место в рейтинге по итогам 2021 года сохранил "ПриватБанк" (582,851 млрд грн), второе – "Сбербанк" (249,938 млрд грн), третье – "Укрэксимбанк" (210,029 млрд грн), четвертое – "Укргазбанк" и пятое – "Райффайзен банк Аваль" (133,651 млрд грн).

Напомним, ранее сообщалось, что клиентка "ПриватБанка" закрыла все свои банковские карты, но у нее все равно остались долги. По словам женщины, она еще в декабре 2020 года закрыла все свои счета и карты в банке. Кроме того, она написала заявление в отделение финучреждения. Однако через год ей позвонили сотрудники банка и сообщили, что у нее долг.

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