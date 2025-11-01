ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
362
Время на прочтение
1 мин

НБУ обновил курс валют на 1-2 ноября

Национальный банк Украины на 8 копеек снизил курс доллара по отношению к гривне.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Доллар подешевел

Доллар подешевел / © Associated Press

Официальный курс на 1-2 ноября был установлен на уровне 41,89 грн за 1 доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В то же время курс евро составляет 48,4 грн. Это на 11 копеек меньше, чем вчера.

Польский злотый подешевел на 5 копеек. Официальный курс был установлен на уровне 11,37.

  • В обменниках доллар продают в среднем по 41,85 грн. Покупают за 42,5 грн.

  • За евро в обменниках предлагается 48,75 грн. Продают по 49,35 грн.

Ранее банкир сообщил, что в октябре курс доллара в Украине начал активно расти. В ноябре американская валюта, скорее всего, продолжит дорожать. В ноябре-декабре ожидается умеренный рост доллара и евро. Американская валюта будет колебаться от 41,8 до 42,5 гривны, а европейская — от 48,5 до 50 гривен.

Дата публикации
Количество просмотров
362
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie