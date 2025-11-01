НБУ обновил курс валют на 1-2 ноября

Доллар подешевел / © Associated Press

Реклама

Официальный курс на 1-2 ноября был установлен на уровне 41,89 грн за 1 доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В то же время курс евро составляет 48,4 грн. Это на 11 копеек меньше, чем вчера.

Реклама

Польский злотый подешевел на 5 копеек. Официальный курс был установлен на уровне 11,37.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,85 грн. Покупают за 42,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 48,75 грн. Продают по 49,35 грн.

Ранее банкир сообщил, что в октябре курс доллара в Украине начал активно расти. В ноябре американская валюта, скорее всего, продолжит дорожать. В ноябре-декабре ожидается умеренный рост доллара и евро. Американская валюта будет колебаться от 41,8 до 42,5 гривны, а европейская — от 48,5 до 50 гривен.