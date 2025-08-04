- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 608
- Время на прочтение
- 1 мин
НБУ обновил курс валют: сколько стоят евро, доллар и злотый 4 августа
Нацбанк установил курс валют на понедельник - сколько стоит валюта.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 4 августа. Доллар подорожал на 5 копеек.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Официальный курс установлен на уровне 41,76 грн. за 1 доллар.
В то же время курс евро составляет 47,64 грн. за 1 евро. Это на 10 копеек меньше, чем вчера.
Польский злотый подешевел на 3 копейки. Официальный курс был установлен на уровне 11,14.
В обменниках доллар продают в среднем по 41,55 грн. Покупают за 41,7 грн.
За евро в обменниках предлагается 47,95 грн. Продают по 48,2 грн.
Отметим, что Национальный банк в течение недели почти не менял официальный курс доллара, а на понедельник, 4 августа, установил его на уровне 41,76 грн/доллар (-2 копейки за неделю). За июль официальный курс доллара снизился на копейку до 41,77 грн/доллар.
Чего ожидать от курса валют в Украине на текущей неделе, которым может быть курс доллара и евро, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.