НБУ обновил курс валют: сколько стоят евро, доллар и злотый 4 августа

Доллар развернулся в сторону роста / © Associated Press

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 4 августа. Доллар подорожал на 5 копеек.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Официальный курс установлен на уровне 41,76 грн. за 1 доллар.

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В то же время курс евро составляет 47,64 грн. за 1 евро. Это на 10 копеек меньше, чем вчера.

Польский злотый подешевел на 3 копейки. Официальный курс был установлен на уровне 11,14.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,55 грн. Покупают за 41,7 грн.

За евро в обменниках предлагается 47,95 грн. Продают по 48,2 грн.

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Отметим, что Национальный банк в течение недели почти не менял официальный курс доллара, а на понедельник, 4 августа, установил его на уровне 41,76 грн/доллар (-2 копейки за неделю). За июль официальный курс доллара снизился на копейку до 41,77 грн/доллар.

Чего ожидать от курса валют в Украине на текущей неделе, которым может быть курс доллара и евро, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.