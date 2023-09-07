НБУ обязал банки усилить контроль за счетами физлиц с нетипичной активностью: что это значит

Соответствующие изменения вступили в силу с 7 сентября 2023 года.

Национальный банк Украины (НБУ) ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, банки обязаны усилить контроль над активными операциями физических лиц.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не будет распространяться на клиентов-физлиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме рационального обоснования, объяснили в НБУ.

Нацбанк дополнил перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента. Речь идет о превышении более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, и нетипичной активности по счетам клиента.

Кроме того, внесено уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами), в части идентификации и верификации.

Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.

Эти изменения утверждены постановлением НБУ от 5 сентября 2023 года №110, которое вступает в силу 7 сентября 2023 года.

Напомним, НБУ в 2023 году усилил надзор за банковским рынком и чаще начал штрафовать банки, в частности, за нарушение требований финансового мониторинга.