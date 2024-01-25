НБУ оставил учетную ставку на уровне 15% и улучшил прогноз по инфляции

Регулятор прогнозирует, что инфляция будет составлять 8,6% в конце года.

Национальный банк Украины не стал менять учетную ставку, оставив ее на уровне 15%. Также регулятор улучшил прогноз по инфляции в 2024 году и рассчитывает на $37 млрд международной помощи.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

В 2024 году НБУ ожидает ускорения роста цен, однако если в предыдущем прогнозе годовая инфляция была 9,8%, то теперь регулятор ожидает 8,6%. Отрицательно повлияет исчерпание эффектов высоких прошлогодних урожаев. Также на цены будет давить дальнейшее восстановление потребительского спроса и перенос расходов бизнеса на цены – в частности, из-за рисков безопасности и повышения зарплат.

Глава регулятора отметил, что в прошлом году инфляция существенно замедлилась, в частности, благодаря последовательной монетарной политике НБУ.

"Несмотря на продолжение российской агрессии, в прошлом году инфляционное давление существенно снизилось. В ноябре инфляция замедлилась до 5,1% в годовом измерении и оставалась на этом уровне в декабре", — добавил Пышный.

По его словам, ослаблению ценового давления в значительной степени привели к высоким урожаям и снижению мировых цен на энергоносители. Также немаловажную роль играл мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги.

В то же время, замедление базовой инфляции до 4,9% по итогам года свидетельствует и о значительном влиянии последовательной монетарной политики Нацбанка, в частности, мер по обеспечению курсовой устойчивости и привлекательности гривневых активов. Эти меры способствовали улучшению курсовых и инфляционных ожиданий. Международная помощь снизится в этом году, но это было ожидаемым, указывают в Нацбанке.

По базовому сценарию регулятор ожидает $37 млрд финансовой помощи (в 2023 году было $42,5 млрд). Эта помощь от партнеров будет оставаться основным источником притока капитала в страну и дальше, отметил глава НБУ.

Напомним, 2 июня 2022 года НБУ повысил учетную ставку до 25% после трех месяцев ее фиксации на уровне 10%. Это решение явилось ответом регулятора на ускорение инфляции почти до 17% и тенденцию на переток гривневых активов в валюту.

21 июля Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25% после ее повышения до этого уровня в июне.

В декабре 2021 года Национальный банк Украины уже повышал учетную ставку с 8,5% до 9% годовых. Увеличиваться учетная ставка начала с 5 марта 2021 года, когда ее размер был увеличен с 6,0% до 6,5% годовых.

Учетная ставка – это ориентир стоимости денег в экономике. Чем выше учетная ставка, тем дороже стоит валюта и наоборот. В случае, когда важно обуздать инфляцию, как сейчас, учетную ставку повышают. Когда учетная ставка увеличивается, возрастают ставки и по депозитам и кредитам. Соответственно, становится выгоднее экономить в гривне. Это снижает давление на цены.

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