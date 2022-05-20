НБУ отпустил курсы валют в свободное плавание и отменил ряд ограничений

Курс валют во Львове по состоянию на 18 мая / Фото: ТСН.ua

Нацбанк Украины 20 мая принял несколько важных обновлений, касающихся работы валютного рынка. В частности, с 21 мая отменяются ограничения на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Кроме того, с 21 мая отменяются ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.

Об этом сообщили в НБУ.

Там напомнили, что ранее курсы по соответствующим операциям не должны были отклоняться от официального более чем на 10%.

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"Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций", – пояснил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Кроме того, НБУ временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (со 100 тыс. грн, как было до сих пор).

В то же время в НБУ подчеркнули, что граждане и дальше смогут снимать за границей наличные с валютных счетов, открытых в украинских банках, в пределах ежедневного лимита в 100 тыс. грн.

"Изменения также не касаются использования платежных карт за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг – большинство из них можно и в дальнейшем осуществлять без ограничений. Следовательно, несмотря на уменьшение лимита на снятие наличных с гривневых счетов за рубежом, граждане и дальше будут иметь возможность удовлетворять все свои насущные нужды", – пояснили в НБУ.

Заметим, что между тем к примеру во Львове курс доллара и евро вырос сразу на одну гривну в период с 18 по 19 мая:

Курс валют во Львове по состоянию на 18 мая / Фото: ТСН.ua

Курс валют во Львове по состоянию на 19 мая / Фото: ТСН.ua

Напомним, 19 мая в НБУ сообщали, что будут сохранять фиксированный курс валют, пока не будут видеть, что преимущества от этой фиксации превышают недостатки такого курсового режима.

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