НБУ переписал правила для платежных карт: что изменится для украинцев

Банковская карта / © Firestock

Реклама

Национальный банк Украины существенно обновил правила эмиссии и эквайринга платежных карт для борьбы с теневой экономикой. Отныне банки будут передавать больше данных о получателях средств, а квитанции станут более информативными.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Нацбанк обновил правила эмиссии и эквайринга платежных инструментов, в частности банковских карт, чтобы сделать платежные операции более прозрачными и усилить контроль в сфере эквайринга.

Реклама

Ожидается, что новые нормы помогут бороться с незаконным использованием платежной инфраструктуры, уменьшат случаи мискодинга — подмены кода категории деятельности торговца — и будут способствовать детенизации экономики и лучшей защите пользователей платежных сервисов.

Новые правила для банков и других финкомпаний, которые обеспечивают оплату картой

НБУ ввел ряд нововведений для финансовых учреждений, предоставляющих услуги эквайринга. Во-первых, расширен перечень обязательной информации о платежных операциях, которую эквайер будет передавать банку-эмитенту, а следовательно — и пользователю платежного инструмента.

Теперь при оплате товаров или услуг эквайер должен передавать данные о каждом получателе средств:

для юридических лиц — код ЕГРПОУ;

для ФЛП — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для лиц, которые официально пользуются паспортом вместо налогового номера.

В то же время для оплаты коммунальных услуг НБУ разрешил эквайерам указывать в реквизитах собственный код ЕГРПОУ вместо кодов каждого отдельного поставщика. Это должно упростить оплату нескольких коммунальных услуг одной транзакцией.

Реклама

В Нацбанке объясняют, что такие изменения позволят точнее определять получателя средств, корректно выполнять платежные операции и уменьшить риски использования платежной инфраструктуры в незаконных схемах. Кроме того, пользователи получат больше информации о проведенных платежах, в частности если одна операция осуществляется в пользу нескольких получателей.

Во-вторых, НБУ установил четкие правила предоставления эквайринга физическим лицам.

Регулятор определил, кому именно эквайеры могут предоставлять такие услуги, а также какую информацию они должны передавать банкам-эмитентам по таким операциям.

Это решение связано с распространенной в Украине практикой использования эквайринга для волонтерских сборов, продажи товаров через цифровые платформы и получения чаевых в заведениях питания.

Реклама

Отныне услуга эквайринга может официально предоставляться физическому лицу, если оно:

зарегистрировано как волонтер;

имеет договорные отношения с субъектом хозяйствования, который сотрудничает с эквайером — например, продает подержанные вещи через онлайн-платформы или работает официантом.

В НБУ отмечают, что это позволит легализовать практики, которые давно стали привычными для украинцев, сделав их более прозрачными и безопасными. При этом регулятор подчеркивает, что новые правила не создают ограничений для пользователей платежных сервисов, в частности для волонтеров.

Ожидается, что это будет способствовать повышению прозрачности расчетов, развитию цифровых сервисов, уменьшению уровня теневой экономики и укреплению доверия к платежной инфраструктуре.

Третье изменение касается квитанций по платежным операциям. Отныне в них обязательно должны указываться:

Реклама

данные получателя средств;

сумма комиссии;

назначение платежа;

код категории деятельности получателя (МСС).

В Нацбанке отмечают, что это усилит информирование пользователей и улучшит защиту их прав.

Кроме того, эквайеров обязали сообщать пользователям свое полное наименование еще до начала инициирования платежа в Интернете. Это должно обеспечить прозрачность и понимание того, через какое именно финансовое учреждение осуществляется операция.

Финансовые учреждения, которые занимаются эмиссией и/или эквайрингом платежных инструментов, должны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев с 20 мая.

Что такое эквайринг?

Эквайринг — это платежная услуга, которая обеспечивает безналичное перечисление средств в пользу получателя. Эквайром является финансовое учреждение, которое имеет лицензию на предоставление такой услуги и работает на основании договора с получателем средств или другим эквайером в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Реклама

Правила переводов между счетами в Украине — последние новости

Напомним, в Украине ужесточат лимиты на банковские переводы, чтобы предотвратить мошенничество и незаконные финансовые операции. Ограничения коснутся клиентов с низким риском (до 100 тыс. грн в месяц) и высокорисковых клиентов (до 50 тыс. грн в месяц). Для лиц с подтвержденным доходом более 100 тыс. грн лимит будет равен сумме их дохода.

Новые правила также распространяются на вновь созданные (до 6 месяцев) и неактивные («спящие») ФЛП и юрлица. Ограничения будут внедрять в два этапа.

Заметим, по состоянию на май в Украине действуют лимиты на исходящие P2P-переводы между картами и по реквизитам IBAN, если доходы клиента не подтверждены документально. Для пользователей со средним уровнем риска ограничение составляет до 100 тыс. грн в месяц, а для категории повышенного риска — до 50 тыс. грн. Чтобы отправлять большие суммы, банку необходимо предоставить документы о происхождении средств. Хотя частые транзакции между частными лицами могут заинтересовать налоговую, денежная помощь и подарки между родственниками первой и второй степени родства не облагаются налогом.

Новости партнеров