НБУ пересмотрит учетную ставку: как это повлияет на депозиты и инфляцию

Национальный банк Украины в четверг, 27 апреля, пересмотрит уровень учетной ставки, непосредственно влияющей на ставки по депозитам и инфляцию. Пока уровень учетной ставки – 25%. Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Так чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.

Ведущий специалист в сфере финансов и банкинга Иван Свитек в комментарии "24 каналу" объяснил, на что повлияют изменения Нацбанка.

"Уменьшать учетную ставку нет никакого смысла. С другой стороны, и повышать сейчас не временя, поскольку это будет оказывать дополнительное давление на экономику. Еще один фактор, не позволяющий говорить о снижении ставки – инфляция", — пояснил Свитек.

Что касается инфляции, то Свитек напомнил, что три месяца подряд ее темпы сокращаются быстрее, чем прогнозировал НБУ, однако на горизонте уже просматривается необходимость корректировки ряда регулируемых цен: от коммунальных услуг до горючего, которое, как ожидается, вырастет в июле после восстановления довоенного налогообложения.

"Все это может усилить инфляционное давление и уменьшает шансы снижения учетной ставки в среднесрочной перспективе", — резюмировал эксперт.

Напомним, Нацбанк смягчил сразу несколько ограничений.

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