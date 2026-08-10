НБУ повысил валютные лимиты в четыре раза: что изменится для украинцев

Деньги / © Фото из открытых источников

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С 11 августа Национальный банк Украины отменяет ряд ограничений на валютном рынке. Это облегчит финансовые операции для рядовых украинцев, бизнеса и финансового сектора.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

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Что изменится для физических лиц

Сообщается, что эти шаги не создадут риска устойчивости валютного рынка, поскольку они основываются на тщательном анализе и уже учтены в обновленном макропрогнозе, который предполагает рост международных резервов почти до 70 миллиардов долларов США в 2026 году.

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Для граждан НБУ расширил возможности как внутри страны, так и за рубежом:

Лимит на покупку безналичной валюты увеличен в четыре раза — с 50 тыс. грн до 200 тыс. грн в календарный месяц. Теперь в рамках этого лимита можно покупать не только валюту, но и безналичные банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов.

Снятие наличных с валютных счетов в Украине и за рубежом теперь разрешено в пределах до 200 тыс. грн. в день. Раньше было 100 тыс. грн.

Оплата товаров, работ и услуг за рубежом с гривневых счетов (включая аренду жилья и переводы по системе SWIFT) увеличена до 200 тыс. грн в месяц. А раньше было 100 тыс. грн.

Переводы с валютных счетов на счет получателя за границей (например через SWIFT) получили отдельный лимит в 200 тыс. грн в месяц.

Лимит на оплату проживания и аренды жилья за границей с помощью валютных карт и переводов повышен до 500 тыс. грн в календарный месяц.

Смягчение для бизнеса

Для поддержки бизнеса Нацбанк также упростил правила предприятий. В частности, выросли лимиты на снятие наличных и расчеты за рубежом с корпоративных карт.

Кроме того, компании смогут формировать новый дополнительный лимит для благотворительных взносов в поддержку воинских частей ВСУ и Нацгвардии, передавать инвестиционные и донатные лимиты связанным компаниям из одной группы, а также платить штрафы и компенсации зарубежным партнерам в пределах установленных процентов.

Изменения для финансового сектора

Изменения коснулись и банковской сферы. В частности, Моторное страховое бюро теперь может покупать валюту для резервных фондов по «Зеленой карте», а банки с сентября смогут учитывать часть резервов для расчета валютной позиции, что поможет возобновить кредитование. Кроме того, финучреждения получили разрешение возвращать иностранным инвесторам средства, если Нацбанк отказался отнести их к капиталу банка.

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Официальные изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 10 августа 2026 г. № 90 и вступают в силу с 11 августа 2026 г. (за исключением норм по валютной позиции банков, которые начнут действовать 1 сентября).

Напомним, после достижения пенсионного возраста украинцам, до этого получавшим пенсию по инвалидности, может потребоваться определиться, какой именно вид пенсионных выплат они будут получать в дальнейшем. Автоматический переход на пенсию по возрасту не всегда будет выгоден — в некоторых случаях целесообразнее остаться на пенсии по инвалидности.

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