НБУ предлагает дополнительный импортный сбор на некритические категории: что это даст

НБУ предлагает дополнительный импортный сбор на некритические категории: что это даст

В Национальном банке Украины предложили, кроме возврата к налогообложению импорта, ввести дополнительный импортный сбор на позиции некритического импорта.

В учреждении говорят, что такие шаги будут стимулировать поступления в госбюджет и позволят поддержать украинского производителя.

Об этом замглавы НБУ Юрий Гелетий рассказал на брифинге 2 июня, сообщает "Экономическая правда".

"Нужно сначала вернуться к налогообложению импорта – и мы надеемся, что эта инициатива будет реализована парламентом, – а также ввести дополнительный импортный сбор на некритические категории импорта", – сказал Гелетий.

Он пояснил, что эти шаги будут стимулировать поступление в бюджет государства, а также позволят поддержать отечественного производителя. Кроме того, это снизит давление на валютный рынок.

В свою очередь заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал, что система критического импорта хорошо сработала в первые месяцы войны, когда позволила ограничить спрос на валюту по отдельным направлениям.

"Но после того, как экономика начала восстанавливаться, этот механизм начал тормозить ее восстановление. Именно с этим было связано добавление многих позиций в список критического импорта со стороны Минэкономики", — сказал Николайчук.

Напомним, 30 мая в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об отмене льгот на ввоз автомобилей в Украину.

Экономист Павел Кухта о работе НБУ и что будет с украинской экономикой

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