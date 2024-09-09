НБУ предлагает новые лимиты на переводы между картами: кому могут заблокировать деньги

Нацбанк Украины предлагает ввести лимиты на переводы с карты на карту на уровне доходов, указанных в анкете клиента. Так, если в анкете клиента указан доход в 20 тыс. грн, а на его счет поступило, например, 50 тыс. грн, карты могут быть заблокированы.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Олийнык на встрече правления Нацбанка с руководителями 30 крупнейших банков страны объяснил целесообразность этой идеи борьбой с использованием банков в противоправных схемах уклонения от уплаты налогов.

Также читайте Нацбанк запровадив заборону на видавання готівки бізнесу: що тепер змінилося

"Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой", – рассказал Олийнык.

Он также сообщил, что в течение октября в Украине начнут создавать реестр скомпрометированных банковских карт, а дальше – реестр "неблагонадежных" торговцев.

В свою очередь глава НБУ Андрей Пышный призвал не делать рынок финансовых услуг Украины зарегулированным, однако назвал такие шаги необходимыми "в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем".

Пышный также напомнил, что с 1 октября в Украине будут действовать лимиты на р2р-переводы. Финальное решение об ограничении в 150 тыс. грн в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.

Читайте также: