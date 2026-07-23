НБУ предупредил банки о финмониторинге: что нужно знать и кого проверят

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Национальный банк Украины (НБУ) направил финансовым учреждениям новые указания по проверке клиентов и уточнил, по каким признакам выявлять фиктивные компании.

Об этом говорится в письме от НБУ.

В этом письме № 25-0010/65703 перечислены характерные признаки предприятий, которые могут оказаться фиктивными. Как правило, это только что зарегистрированные индивидуальные предприниматели или юридические лица, либо фирмы, которые длительное время не осуществляли никакой деятельности. К основным признакам таких субъектов относятся:

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незначительное количество сотрудников;

небольшой размер уставного капитала;

единоличный состав должностных лиц и учредителей;

разногласия в сведениях о конечных бенефициарах;

молодежь или пожилые люди в составе руководства;

взаимодействие с большим количеством вновь созданных компаний-контрагентов;

незначительные объемы задекларированных доходов и многомиллионные обороты по счетам.

Всего перечень содержит 12 критериев. Поскольку часть из них сформулирована достаточно расплывчато, под пристальный контроль рискует попасть большое количество индивидуальных предпринимателей и компаний. Ожидается, что банки будут чаще запускать процедуры финансового мониторинга, чтобы более активно выявлять фиктивные фирмы.

Кроме того, регулятор дал банкам рекомендации по выявлению предпринимателей, причастных к уклонению от уплаты налогов, легализации теневых доходов, финансированию терроризма, незаконному обороту товаров и махинациям с налоговым кредитом по НДС.

«НБУ в ходе надзора за банками выявил проведение компаниями-резидентами финансовых операций, которые дают основания полагать, что их участники используют механизм «скруток» / «встречных потоков» (далее — механизм с признаками фиктивности)», — говорится в письме.

В перечень признаков входят отсутствие документов о транспортировке и хранении продукции, денежные поступления за товары, не соответствующие виду деятельности импортера, неуплата налогов, отсутствие платежей за коммунальные услуги или аренду помещения и прочее.

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Налоги в Украине в 2026 году — последние новости

Вопреки многочисленным домыслам в интернете, вступление Украины в Европейский Союз не предусматривает автоматического пересмотра ставок основных налогов, поскольку этот суверенный инструмент остается исключительно в компетенции государства и зависит от внутренней экономической ситуации. Вместе с тем евроинтеграция для налоговой сферы прежде всего означает гармонизацию законодательства и ИТ-систем с европейскими стандартами, в частности в сфере НДС, автоматического обмена информацией и цифровизации процессов, что и является главной задачей в соответствии с Национальной стратегией доходов.

Стоит отметить, что украинские пенсионеры по возрасту имеют право не уплачивать земельный налог, но эта льгота действует только в пределах установленных норм площади, например, до двух гектаров для огородничества или до 0,10–0,25 гектара под жильем в зависимости от типа населенного пункта.

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