НБУ прекращает обращение мелких купюр: какие банкноты сегодня окончательно не являются платежным средством

НБУ окончательно изымает банкноты низких номиналов / © pixabay.com

Сегодня банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003–2007 годов больше не будут приниматься для расчетов и окончательно заменяются на монеты.

Об этом сообщает Нацбанк.

Сегодня эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций.

В НБУ заверили, что у граждан будет достаточно времени, чтобы обменять имеющиеся у них мелкие банкноты. Это можно будет без ограничений и без взимания платы за такой обмен:

во всех отделениях банков Украины — в течение года с даты изъятия из обращения, до 26 февраля 2027 включительно;

в уполномоченных банках (АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Райффайзен Банк», АО «ПУМБ») — в течение трех лет с даты изъятия их из обращения, до 28 февраля 2029 года включительно;

в Национальном банке — сейчас бессрочно.

Почему мелкие банкноты выводят из обращения

В НБУ объяснили, что банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен пока почти не встречаются в сфере розничной торговли, граждане почти не рассчитываются. Средний срок годности составляет около 2,5 лет. То есть фактически банкноты этих номиналов, которые еще оставались в обращении, изношены.

В НБУ напомнили, что их постепенное изъятие началось почти шесть лет назад:

с 1 октября 2020 года — банкнот номиналами 1 и 2 гривны;

с 1 января 2023 года — номиналами 5 и 10 гривен.

В то же время, продолжительность обращения монет — значительно длиннее банкнот и составляет около 20–25 лет.

