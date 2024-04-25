НБУ превысил ожидания банкиров: учетная ставка снижена на один процентный пункт

Согласно решению национального регулятора, от 26 апреля 2024 года учетная ставка будет составлять 13,5%, а к концу года ее могут снизить до 13%.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный на брифинге в Киеве сообщил, что правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку на один процентный пункт (п.п.). С завтрашнего дня, 26 апреля, ее размер снизится с 14,5% до 13,5% годовых, что несколько превысило ожидания банкиров, прогнозировавших ее снижение лишь до 14%.

Об этом пишет Interfax-Украина.

"Учитывая ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики. Это позволит поддержать развитие кредитования и восстановление экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности", — отметил глава НБУ.

Также регулятор снизил следующие ставки:

по депозитным сертификатам овернайт – до 13,5% (на 1 п.п.);

по трехмесячным депозитным сертификатам – до 16,5% (на 1 п.п.);

по кредитам рефинансирования – до 17,5% (на 2 п.п.).

"В условиях цикла смягчения процентной политики уменьшается целесообразность сохранять существенную разницу между ставкой по кредитам рефинансирования и учетной ставкой", – объяснил Андрей Пышный.

Базовый сценарий прогноза НБУ предполагает, что к концу года учетная ставка снизится до 13%, что на 1 п.п. меньше январских прогнозов.

"Такое смягчение процентной политики и планируемые шаги по валютной либерализации не должны создавать дополнительных угроз для макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка. НБУ будет адаптировать монетарную политику в случае существенных изменений в балансе рисков. Так, уменьшение рисков для инфляции и курсовой устойчивости может создать предпосылки для дополнительных шагов по снижению учетной ставки и смягчению валютных ограничений, которые поддержат развитие кредитования и восстановление экономики", – сообщил глава НБУ.

Напомним, эксперты оценили, каким будет курс доллара в конце года. Среднее значение курса доллара в 2024-м составит 40,33 грн, но ближе к концу года стоимость американской валюты вырастет.

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