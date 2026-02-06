- Дата публикации
НБУ принял важное решение по банковским платежам: подробности
Клиенты банков теперь могут увидеть статус платежной операции.
После изменений, принятых Нацбанком, можно отслеживать прохождение своих банковских платежей в круглосуточном режиме.
В рамках реализации этого замысла, запущен трекинг в системе электронных платежей (СЭП), сообщили в НБУ.
Клиенты украинских банков теперь могут увидеть статус платежной операции. В настоящее время существуют следующие варианты:
инициированный;
обработанный банком плательщика;
ожидает обработки в СЭП;
зачислен на счет получателя и так далее.
«Ключевым элементом трекинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции — UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Отметив UETR в ТрекСЕП, пользователь сможет получить подробную информацию о движении средств по этой операции (в то же время без персональных данных)», — сообщает Нацбанк.
Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно:
сначала перейти на соответствующую страницу на сайте НБУ, ее можно найти по ссылке;
далее необходимо ввести UETR;
а также сумму платежа (в гривнах).
Благодаря сервису можно отслеживать время прохождения всех ключевых этапов платежа. В том числе и мгновенных переводов. Именно они осуществляются через СЭП. Нацбанк.
