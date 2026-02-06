НБУ принял важное решение по банковским платежам: подробности

Банковская карта. / © Firestock

После изменений, принятых Нацбанком, можно отслеживать прохождение своих банковских платежей в круглосуточном режиме.

В рамках реализации этого замысла, запущен трекинг в системе электронных платежей (СЭП), сообщили в НБУ.

Клиенты украинских банков теперь могут увидеть статус платежной операции. В настоящее время существуют следующие варианты:

инициированный;

обработанный банком плательщика;

ожидает обработки в СЭП;

зачислен на счет получателя и так далее.

«Ключевым элементом трекинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции — UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Отметив UETR в ТрекСЕП, пользователь сможет получить подробную информацию о движении средств по этой операции (в то же время без персональных данных)», — сообщает Нацбанк.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно:

сначала перейти на соответствующую страницу на сайте НБУ, ее можно найти по ссылке;

далее необходимо ввести UETR;

а также сумму платежа (в гривнах).

Благодаря сервису можно отслеживать время прохождения всех ключевых этапов платежа. В том числе и мгновенных переводов. Именно они осуществляются через СЭП. Нацбанк.

