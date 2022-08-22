НБУ приостановил лицензии трем ломбардам и 14 финкомпаниям

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 19 августа 2022 года.

Национальный банк Украины применил к трем ломбардам и 14 финансовым компаниям меры влияния в виде временной остановки лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Трем ломбардам временно остановлены лицензии на предоставление финансовых услуг, а именно: на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита.

"14 финансовым компаниям временно остановлены все лицензии на предоставление финансовых услуг, поскольку они не предоставили информацию по письменному требованию Национального банка относительно соблюдения в I квартале 2022 года требований законодательства, предъявляемых к собственному капиталу, и обязательных финансовых нормативов и ограничивающих требований риски по операциям с финансовыми активами, на рынке гарантий", — говорится в сообщении.

Решения о применении мер воздействия вступают в силу с 22 августа 2022 года.

Финансовые учреждения обязаны устранить нарушение до 17 октября 2022 года.

Напомним, НБУ аннулировал лицензию еще одной сети обменников валют.

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