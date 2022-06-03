НБУ признал "Мегабанк" неплатежеспособным: что это значит для вкладчиков

НБУ признал "Мегабанк" неплатежеспособным: что это значит для вкладчиков

Национальный банк признал неплатежеспособным крупнейший банк в Харькове – "Мегабанк".

Причиной вывода банка с рынка стала "дыра" в капитале на несколько миллиардов. До войны "Мегабанк" имел самую широкую сеть в Харьковской области — 111 отделений. На начало мая не работало ни одно из них – только центральный офис.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Также читайте Нацбанк ввел дополнительные валютные ограничения для банков: список

"Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО "Мегабанк" к категории неплатежеспособных в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в частности, нормативно-правовых актов Национального банка Украины, после отнесения его к категории проблемных и неисполнения банком требования Национального банка Украины по устранению нарушений нормативно-правовых актов Украины в течение определенного регулятором срока", — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что находящимся в статусе проблемных банкам, а именно таким был "Мегабанк" на момент начала российского вторжения, рефинансирование не предоставляется. Согласно уточнению НБУ, к проблемным "Мегабанк" был отнесен 3 февраля 2022 года.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц" № 2180-IX, он вступил в силу 13 апреля, и в частности предусматривает гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада ) на время действия военного положения в Украине и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Стопроцентная гарантия не распространяется на всех вкладчиков, ведь по закону есть исключение в виде случаев, предусмотренных частью 4 статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". А это – размещенные на вклад в банке средства лицом, связанным с банком. То есть средства самих акционеров и связанных с ними лиц в случае банкротства банка во время военного положения не должны возмещать в размере 100%.

Если условиями вклада установлены "без возможности досрочного возврата депозита", банк имеет вполне законное право отказать клиенту в просьбе снятия средств. Но банк не имеет такого права, если срок в договоре истек или если договором предусмотрена возможность досрочного возврата.

Резкое изменение валютных правил: как ударит по кошелькам отпущенная Нацбанком в свободное плавание гривна

Читайте также: