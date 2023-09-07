НБУ признал неплатежеспособным Укрбудинвестбанк

Правление Национального банка приняло решение отнести АО "Украинский строительно-инвестиционный банк" к категории неплатежеспособных.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 01 сентября 2023 года, следовательно, отнесение АО "Укрбудинвестбанк" к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины", — отметили в регуляторе.

НБУ принял решение признать банк неплатежеспособным в связи с:

невыполнением им письменного требования Нацбанка;

неучетом в полном объеме замечаний Нацбанка к Плану мероприятий;

отсутствием действенных мер по улучшению финансового состояния и приведения Банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка, после отнесения его к категории проблемных;

ростом рисков по выполнению "УКРБУДИНВЕСТБАНК" своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

4 августа правление НБУ отнесло АО "УКРБУДИНВЕСТБАНК" в категорию проблемных. С этого момента состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер по предотвращению наступления неплатежеспособности.

"Каждый вкладчик АО "УКРБУДИНВЕСТБАНК" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных в части четвертой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц"", – отметили в НБУ

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам банка на 1 сентября составляет 606 млн грн.

Напомним, ранее Национальный банк объявил о неплатежеспособности АО "Город Банк" из-за уменьшения нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

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