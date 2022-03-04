НБУ призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков

РФ искажает любые международно признанные стандарты и обязательства для достижения своих преступных целей.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков в рамках своей юрисдикции, запретить им доступ к финансовым ресурсам на рынках США и ЕС, а также поручить своим банкам разорвать корреспондентские отношения со всеми банками государства-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Для достижения максимального эффекта от финансовых санкций и предотвращения прямого или опосредованного участия финансовой и банковской систем США и ЕС в финансировании террористических атак против гражданского населения в Украине мы призываем вас принять решения, которые помогут в международной борьбе с финансированием терроризма", – отметил глава НБУ.

Напомним, Украина заблокировала все российские и белорусские банковские карты.

В НБУ также сообщили, какие сделки с иностранной валютой доступны.