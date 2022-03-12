НБУ призвал участников Венской инициативы усилить финансовое давление на страну-агрессора

На встрече обсудили предоставление финансовой поддержки Украине и санкции против РФ.

Национальный банк во время внеочередного заседания призвал участников объединения "Венская инициатива" не только финансово поддержать Украину, но и усилить давление на Россию.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Как отмечается, экстренное заседание было инициировано участниками-членами Vienna Initiative, учитывая неотложную потребность поддержать Украину в связи с российской военной агрессией. Речь шла о предоставлении финансовой поддержки государству и украинским беженцам, а также о влиянии введенных против РФ санкций на банковские группы стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

Сергей Николайчук, заместитель Главы НБУ, призвал участников встречи присоединиться к противодействию злости России на финансовом фронте.

"Некоторые из участников Венской инициативы – это банки, которые все еще работают в России и говорят, что для них нецелесообразно выходить с российского рынка. Более того, некоторые учреждения находят способы смягчить влияние санкций. Это, безусловно, косвенно способствует военной агрессии России и разрушению украинских городов, убийствам мирного населения, в том числе детей и пожилых людей.

Сегодня я обращаюсь ко всем вам с просьбой не стоять в стороне, пока россия совершает военные преступления в Украине. Каждый из вас может внести свой вклад в прекращение кровопролития и страданий украинцев, защищающих не только свою независимость, но и основные ценности и принципы свободного мира", – подчеркнул Сергей Николайчук.

Руководство Нацбанка также проинформировало о принятых мерах по обеспечению бесперебойного функционирования финансовой системы государства в условиях военного положения и поблагодарило международных партнеров за уже оказанную помощь.

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