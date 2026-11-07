ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
25
Время на прочтение
2 мин

НБУ прогнозирует рекордный дефицит бюджета 2027 года: сколько денег не хватает

По данным регулятора, зависимость Украины от поддержки международных партнеров будет оставаться высокой.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Бюджет-2027 с большим пробелом

Бюджет-2027 с большим пробелом / © pexels.com

Дефицит государственного бюджета Украины без учета международных грантов в его доходах составит около 35% ВВП по итогам этого года и увеличится до 37% ВВП в 2027 году. В 2028 году он должен сократиться до 20% ВВП.

Об этом говорится в отчете НБУ.

По оценкам НБУ, прямое бюджетное финансирование от партнеров составит:

  • в 2026 году — $50,2 млрд

  • в 2027 году — $52,4 млрд

  • в 2028 году — $44,2 млрд

Отдельно регулятор учитывает поступления в рамках оборонной составляющей программы Ukraine Support Loan: $32,2 млрд в 2026 году и $37 млрд в 2027 году.

Благодаря внешней поддержке международные резервы Украины должны превышать $62 млрд в конце 2026 и 2027 годов. В 2028 году НБУ прогнозирует их сокращение примерно до $57 млрд.

Напомним, правительство предоставило в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2027 год с кассовым разрывом в 1,624 трлн гривен: при запланированных доходах в 5,648 трлн грн расходы достигнут 7,272 трлн грн. Львиная доля расходов — 86% всех доходов — предусмотрена на безопасность и оборону.

Несмотря на дефицит документ закладывает рост социальных стандартов: минимальная зарплата должна вырасти до 9546 грн, а минимальная пенсия — до 2878 грн. Замедление инфляции прогнозируется на уровне 8,0%, среднемесячная зарплата — 34 409 грн, а среднегодовой курс доллара — 47,1 грн.

Также сообщалось, что Украина поднялась во вторую позицию в мировом списке стран с наибольшим объемом задолженности перед Международным валютным фондом. По состоянию на конец сентября 2026 года сумма обязательств Украины достигла 14,5 млрд долларов.

В расчетных единицах учреждения — специальных правах заимствования (СПЗ) — украинский долг оценивается в 10,69 млрд. рублей.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie