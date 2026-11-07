НБУ прогнозирует рекордный дефицит бюджета 2027 года: сколько денег не хватает

Бюджет-2027 с большим пробелом / © pexels.com

Реклама

Дефицит государственного бюджета Украины без учета международных грантов в его доходах составит около 35% ВВП по итогам этого года и увеличится до 37% ВВП в 2027 году. В 2028 году он должен сократиться до 20% ВВП.

Об этом говорится в отчете НБУ.

Реклама

По оценкам НБУ, прямое бюджетное финансирование от партнеров составит:

Реклама

в 2026 году — $50,2 млрд

в 2027 году — $52,4 млрд

в 2028 году — $44,2 млрд

Отдельно регулятор учитывает поступления в рамках оборонной составляющей программы Ukraine Support Loan: $32,2 млрд в 2026 году и $37 млрд в 2027 году.

Благодаря внешней поддержке международные резервы Украины должны превышать $62 млрд в конце 2026 и 2027 годов. В 2028 году НБУ прогнозирует их сокращение примерно до $57 млрд.

Напомним, правительство предоставило в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2027 год с кассовым разрывом в 1,624 трлн гривен: при запланированных доходах в 5,648 трлн грн расходы достигнут 7,272 трлн грн. Львиная доля расходов — 86% всех доходов — предусмотрена на безопасность и оборону.

Несмотря на дефицит документ закладывает рост социальных стандартов: минимальная зарплата должна вырасти до 9546 грн, а минимальная пенсия — до 2878 грн. Замедление инфляции прогнозируется на уровне 8,0%, среднемесячная зарплата — 34 409 грн, а среднегодовой курс доллара — 47,1 грн.

Реклама

Также сообщалось, что Украина поднялась во вторую позицию в мировом списке стран с наибольшим объемом задолженности перед Международным валютным фондом. По состоянию на конец сентября 2026 года сумма обязательств Украины достигла 14,5 млрд долларов.

В расчетных единицах учреждения — специальных правах заимствования (СПЗ) — украинский долг оценивается в 10,69 млрд. рублей.

Новости партнеров

Новости партнеров