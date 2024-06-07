НБУ прогнозирует рост инфляции: на индекс потребительских цен повлияет три фактора

Инфляция будет расти с 5,3 до 9,2% в первом квартале 2025 года.

В последующие месяцы инфляция в стране начнет ускоряться, а в конце года индекс потребительских цен составит 8%.

Такой прогноз дал Национальный банк Украины, комментируя соответствующие показатели влиянием на инфляцию как внутренних, так и внешних факторов.

Эксперты Национального банка считают, что рост инфляционного давления будет обусловлен исчерпанием эффекта, достигнутого экономикой благодаря высоким урожаям экспортных аграрных культур. Несколько более низкие урожаи в новом сезоне, прогнозируемые украинскими и американскими экспертами, вместе с рисками военного положения будут сдерживающим эффектом для роста экономики.

Отчасти повлияет на более высокий показатель инфляции и увеличение тарифов на необходимые для деятельности предприятий ресурсы.

По прогнозу экспертов НБУ, инфляция будет расти от 5,3 до 9,2% в первом квартале 2025 года. Однако во втором квартале она снизится до 6,8% и к концу 2025 года должна достичь показателя 6%. В 2026 году прогнозируется поэтапное снижение индекса потребительских цен до 5%.

Напомним, в Украине в апреле прекратилось снижение инфляции в годовом измерении, и базовое инфляционное давление несколько выросло, что было предсказуемо.

По данным Госстата, в апреле 2024 года годовой показатель потребительской инфляции остался на уровне 3,2%, как и в прошлом месяце, а в месячном измерении цены выросли на 0,2%.

На какие потребительские товары могут вырасти цены – разбирался ТСН.ua.

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