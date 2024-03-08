НБУ работает над ограничением карточных переводов: Гетманцев объяснил, кого это коснется

Национальный банк сейчас работает над подготовкой законопроекта об ограничении карточных переводов. Однако они будут касаться только незначительной доли безналичных операций граждан.

Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Укринформу".

"Такую позицию представители Национального банка высказали во время доклада на заседании нашего комитета. Сейчас они готовят законопроект с соответствующими предложениями. Но должны понимать, о чем идет речь. Ограничения не будут касаться 99% безналичных сделок, которые совершаются каждым из нас ежедневно. Речь идет только об определенных аномальных операциях, используемых торговцами наркотиками, нелегальными спиртом и табаком, а также представителями нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности. Это крупные преступные "бизнесы", пытающиеся привлечь к своим схемам многих физических лиц", — сказал он.

Это ни в коем случае не означает, что человек не может пользоваться услугами банков, убежден Гетманцев.

"Если объяснит, откуда и за что эти средства, то и счет разблокируют, к человеку никаких вопросов не будет", – добавил он.

Ранее заместительница главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала, что в Нацбанке работают над ограничениями по карточным переводам. И они будут касаться бизнеса и физических лиц.

Напомним, что в банковской сфере уже действуют ограничения, обусловленные требованиями законодательства по финмониторингу:

переводы на общую сумму более 400 тысяч гривен требуют от банков более тщательного изучения происхождения переводимых средств,

обычно банковские лимиты предусматривают перевод средств в размере до 30 тысяч гривен за одну транзакцию, а общий объем переводов одного клиента – до 400 тысяч гривен.

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