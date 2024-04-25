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НБУ рассматривает снятие ограничений на вывод валюты для обслуживания старых долгов.

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НБУ рассматривает снятие ограничений на вывод валюты для обслуживания старых долгов.

Глава НБУ Андрей Пышный

Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что регулятор рассматривает возможности снятия ограничений на вывод валюты для обслуживания старых долгов.

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы корреспондента Экономической правды, во время брифинга по решению Правления по монетарной политике.

"В настоящее время мы видим наличие достаточных предпосылок для того, чтобы продолжить процесс валютной либерализации в соответствии с той стратегией, которая была утверждена в рамках нашего взаимодействия с МВФ", — рассказал Пышный.

Пышный подчеркнул, что эта стратегия построена не на календарном графике, а на предпосылках, достижение которых позволяет Нацбанку делать следующие шаги по смягчению введенных валютных ограничений.

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