НБУ разрешил банкам устанавливать рыночный курс для наличной валюты

Национальный банк Украины с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, согласно которому банки могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Если раньше курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%, то теперь речь идет о рыночном курсе. Также отменены аналогичные ограничения на установление курса, согласно которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.

Об этом говорится в постановлении НБУ №102.

Также читайте Насколько сократились международные резервы Нацбанка за апрель

В банках наличный курс теперь может приблизиться к отметкам "черного рынка". А что касается переселенцев, которые снимают валюту с гривневых карт за рубежом, то их операции будут идти по тому курсу, который самостоятельно установит банк (ранее — по курсу НБУ).

Также в постановлении НБУ говорится, что Национальный банк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тысяч гривен в эквиваленте (ранее 100 тысяч гривен).

НБУ говорит, что это позволит снизить риски непроизводительного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит защитить международные резервы Украины.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины будет сохранять фиксированный курс, пока не будет видеть, что преимущества от этой фиксации превышают недостатки такого курсового режима.

Кроме того, Национальный банк Украины принял ряд изменений в порядок функционирования валютного рынка.

Они направлены на поддержание стабильности, снижение давления на международные резервы Украины и предотвращение непродуктивного оттока капитала. А переход восстановления стандартной работы и валютной политики после окончания военного положения будет очень постепенным.

Рекордные цены на доллар: почему валюта дорожает

Читайте также: