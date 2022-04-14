НБУ разрешил снова продавать украинцам наличную иностранную валюту

В то же время продажа безналичной валюты банками клиентам – физическим лицам и дальше запрещена.

Национальный банк Украины с четверга, 14 апреля, разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.

Об этом говорится в заявлении банка, опубликованном на сайте НБУ.

В финучреждении ожидают, что возобновление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению возможностей для функционирования рынка нелегальных валютообменных операций и соответственно снижению рисков для граждан.

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"В то же время для предотвращения давления на валютный рынок НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной ею наличной иностранной валюты и проданной. Такая разница будет рассчитываться, начиная с 13 апреля 2022 года", — заявил в НБУ.

Также курс продажи наличной валюты уполномоченными учреждениями может отклоняться не более чем на 10% официального курса НБУ на день совершения сделки. В то же время курс не может быть ниже официально установленного.

Также отмечают, что продажа безналичной валюты банками клиентам – физическим лицам и дальше запрещена. Кроме того, с целью недопущения неконтролируемого вывода капитала за границу, Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.

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