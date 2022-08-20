НБУ разрешил украинцам покупать банковское золото

Нацбанк предоставил право банкам продавать клиентам банковские металлы с физической поставкой в отделениях.

Соответствующее решение вступает в силу сегодня, 20 августа.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

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"Национальный банк Украины с 20 августа 2022 года предоставил право банкам продавать клиентам банковские металлы с физической поставкой в отделениях", — говорится в сообщении.

В Нацбанке ожидают, что это решение будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка благодаря частичной переориентации спроса на наличную иностранную валюту в банковские металлы.

Регулятор напомнил, что ранее банки имели возможность продавать клиентам банковские металлы только в тех отделениях, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 августа 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 22 385,4 млн долларов США.

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