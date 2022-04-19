НБУ сменил реквизиты счета для помощи ВСУ: как перевести средства

Речь идет об изменении номеров счетов для зачисления средств в долларах США.
Национальный банк Украины сообщил об изменениях в реквизитах, по которым можно осуществить платеж для поддержки Вооруженных Сил Украины и гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от войны с Россией.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Речь идет об изменении номеров счетов для зачисления средств в долларах США (USD).
Отныне, заполняя платежку, нужно указывать следующий номер счета (account number):
▪️для поддержки Вооруженных Сил Украины: 804790258
▪️для гуманитарной помощи: 804790266
Остальные реквизиты остались неизменными.
Актуальная информация размещена на сайте НБУ по ссылкам:
▪️поддержка военных: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces
▪️гуманитарная поддержка: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine
Напомним, НБУ перечислил на нужды военных более 14,9 млрд. грн.
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