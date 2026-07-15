НБУ сменит надпись на купюре в 2000 гривен: что случилось

Банкнота "2000 тысяч гривен" / © Национальный банк Украины

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Национальный банк Украины решил обновить шрифтовое оформление новой банкноты номиналом в 2000 гривен с портретом Василия Стуса. Причиной стали замечания дизайнерского сообщества о возможном стилистическом сходстве надписи номинала с одной из неофициальных кириллических адаптаций шрифта русского происхождения.

Об этом говорится на официальной странице.

В НБУ сообщили, что внимательно проанализировали профессиональную дискуссию по оформлению новой купюры.

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Если раньше вопрос касался только дизайнерских особенностей, то сейчас он стал принципиальным. В НБУ подчеркнули, что даже потенциальная ассоциация банкноты, посвященной украинскому поэту Василию Стусу, с работой гражданки страны-агрессора неприемлема.

Что именно изменится

Регулятор принял решение полностью обновить стилистику надписи достоинства.

Теперь графическое изображение букв будут выполняться в соответствии с официальной кириллической версией шрифта «Bickham Script» без каких-либо авторских вариаций.

Глава Национального банка Андрей Пышный объяснил, что вопрос заключается не в юридических нюансах, а в ценностях.

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«Василий Стус является совестью нации и нравственным абсолютом. Банкнота с его портретом должна быть безупречна в каждой линии. Мы не будем вступать в графологические дискуссии — у Национального банка есть лицензия и юридически вопросов здесь нет. Но для нас есть вопросы ценности. Когда надпись на банкноте со Стусом ассоциируется с работой гражданки страны-агрессора — самого факта такой ассоциации достаточно. Никаких российских теней на банкноте с поэтом, убитым Россией», — заявил Пышный.

Когда банкнота появится в обращении

В Национальном банке заверили, что изменения не отразятся на графике выпуска новой купюры.

Поскольку банкноту еще не запустили в производство, обновление дизайна будет внесено до начала печати. Как и сообщалось ранее, новую банкноту номиналом в 2000 гривен планируют ввести в обращение 4 сентября 2026 года.

НБУ вводит в обращение банкноту номиналом 2000 грн — что известно

Напомним, в Украине введут в обращение новую банкноту номиналом в 2 000 гривен. На ней изображен поэт-шестидесятник Василий Стус. Купюра выполнена в фиолетово-синих и розовых тонах и содержит более 20 элементов защиты, в том числе уникальную анимированную ленту Anima Colour. На обороте — здание филологического факультета Донецкого университета. День введения — день памяти Стуса.

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К слову, в НБУ уверяют, что это не дополнительная печать денег и не приведет к инфляции, а заменит только изношенные купюры и упростит наличное обращение. Однако эксперты отмечают, что появление нового номинала отражает уже произошедшую за последние годы инфляцию.

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