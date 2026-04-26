НБУ смягчил валютные ограничения: что и для кого изменилось

Национальный банк Украины с 25 апреля 2026 смягчил ряд валютных ограничений. Изменения должны поддержать оборонные предприятия, военнослужащих, украинцев за рубежом, а также помочь привлекать иностранных специалистов в украинские компании и банки.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Основные изменения

Для оборонных предприятий упрощаются условия покупки валюты. Банки могут не учитывать остатки иностранной валюты на счетах, если средства получены от международных партнеров или из бюджета для выполнения государственных контрактов в сфере обороны. Это должно ускорить выполнение заказов сил безопасности и обороны.

Для военнослужащих-нерезидентов расширены возможности перевода средств за границу. Они смогут без ограничений покупать и переводить валюту в пределах полученного денежного довольствия, зачисленного на счета с 1 мая 2026 года. Также банки смогут зачислять гривневые переводы на счета всех военных нерезидентов независимо от гражданства.

НБУ также упростил правила привлечения высококвалифицированных иностранцев. Украинским компаниям разрешено переводить валюту членам наблюдательных советов, советов директоров и исполнительных органов за границу в пределах начисленных выплат. Сами нерезиденты также смогут более свободно переводить полученные в Украине доходы.

Отдельно созданы условия для реализации правительственной программы поддержки украинцев за границей. Через ООО «Агентство национального единства» разрешено осуществлять бюджетные переводы за пределы страны для финансирования программ помощи и содействия возвращению граждан в Украину. Также для страховщиков отменена часть отчетных требований.

