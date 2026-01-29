НБУ снизил учетную ставку, но ухудшил прогноз инфляции

Нацбанк / © УНИАН

На фоне понижения инфляции Национальный банк принял решение о снижении учетной ставки с 15,5% до 15%. В обновленном макропрогнозе регулятор ухудшил ожидания роста экономики на инфляции на конец 2026 года.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Главные факторы, позволившие НБУ снизить ставку, — устойчивое снижение инфляции и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием. Замедление инфляции регулятор связывает с эффектом новых урожаев, а также в определенной степени со стабильностью на валютном рынке и уменьшением давления на рынке труда.

В последующие месяцы НБУ ожидает дальнейшее снижение инфляции, однако во втором полугодии прогнозирует определенное ускорение, в частности, из-за эффектов низкой базы.

Если предварительный прогноз Нацбанка на конец года составил 6,6%, то теперь регулятор ухудшил его до 7,5%.

«Наращивание урожаев и инвестиции в восстановление инфраструктуры и оборонный комплекс обеспечат дальнейшее восстановление экономики, — отметил Пышный. — Однако усложнение ситуации в энергосекторе еще долго будет ограничивать деловую активность». Прогноз роста ВВП в этом году — 1,8% (предыдущий был 2%).

Что такое учетная ставка НБУ

Учетная ставка — это ключевая процентная ставка, устанавливаемая Национальным банком Украины для регулирования денежно-кредитной политики государства. Она определяет минимальный уровень процента, под который Национальный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам или принимает от них денежные средства.

Учетная ставка простыми словами — это ориентир стоимости денег в стране. Она определяет, под какой процент НБУ готов дать или принять деньги. От нее отталкиваются банки, устанавливая проценты по кредитам и депозитам для населения и бизнеса.

Согласно Закону Украины «О Национальном банке Украины», учетная ставка НБУ — это основной инструмент, который использует Национальный банк Украины, чтобы регулировать ликвидность в банковской системе и влиять на уровень инфляции, экономический рост и стабильность финансовой системы.

Решение относительно уровня учетной ставки принимается в целях контроля инфляции и стабилизации экономики на основе анализа макроэкономических показателей, среди которых уровень инфляции, динамика, курс национальной валюты, мировые экономические тенденции.

Свои решения Национальный банк базирует на принципе прогнозируемости и достижения плановых показателей инфляции и контролируемости стабильности гривны, озвучивает рынку планы по изменению учетной ставки. Если рынок реагирует медленнее, чем ожидает регулятор, он может использовать другие инструменты, такие как контроль гривневой ликвидности и повышение норм резервирования.

Как учетная ставка НБУ влияет на каждого из нас

Учетная ставка Национального банка является одним из ключевых инструментов, с помощью которого регулятор влияет на темп экономики: ускоряет ее, когда нужно поддержать развитие, или притормаживает — чтобы сдержать инфляцию. Ее изменение влияет на стоимость денег для банков, а значит, и на условия кредитов, доходность депозитов, потребительскую активность, инвестиции и общее экономическое настроение в стране.

Когда ставка растет, кредиты бизнеса и для обычных людей становятся более дорогими и менее доступными. Это сдерживает потребительский спрос и замедляет экономическую активность, но помогает уменьшить инфляцию и стабилизировать цены. Для вкладчиков это хорошая новость — банки повышают ставки по депозитам, так что хранить средства в банке становится выгоднее, чем тратить их.

Когда ставка снижается, кредиты дешевеют и становятся доступнее.

Таким образом, учетная ставка влияет не только на стоимость заимствований и сбережений, но и на общий экономический климат темпы роста, инвестиционную активность, покупательную способность населения и уровень цен в стране. Поэтому ее изменение всегда является важным сигналом для финансового рынка и участников экономических процессов.

Какая была учетная ставка 2025 года

В этом году учетная ставка была достаточно стабильной. В начале года она была на уровне 14,5%, затем в марте Национальный банк повысил ее до 15,5%. Последний раз этот уровень ставки был продлен в конце октября.

Как НБУ может изменять учетную ставку в дальнейшем

На 2026 год НБУ заложил базовый прогноз, согласно которому предполагается смягчение монетарной политики. Изменение ставки прогнозируется постепенно и будет зависеть от макроэкономических условий и рисков на рынке.

На сайте НБУ опубликован прогнозный уровень учетной ставки — в первом квартале она ожидается на уровне 15,1%, во втором — 14,1%, в третьем — 13,2%, и в четвертом — 12,7%.