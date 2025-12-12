ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
54
Время на прочтение
1 мин

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%: какой прогноз по инфляции

По данным НБУ, инфляция в Украине продолжает стойко замедляться с июня, однако инфляционные ожидания экономических субъектов остаются высокими.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
НБУ

НБУ / © УНИАН

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5%. На решение повлияли проинфляционные риски, в частности, связанные с будущим международным финансированием.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно сообщению, инфляция в Украине снижается быстрее прогноза НБУ, однако инфляционные ожидания остаются повышенными.

В частности, в ноябре как потребительская, так и базовая инфляция замедлились до 9,3% в годовом исчислении. Оба показателя были несколько ниже траектории прогноза. Такую динамику в НБУ объясняют, прежде всего, увеличением предложения продовольственных товаров благодаря поступлению новых урожаев.

«Несмотря на продолжающееся с июня устойчивое замедление инфляции, инфляционные ожидания экономических агентов оставались повышенными. Данные поисковых запросов в Интернете также свидетельствовали о дальнейшем росте внимания населения на тему инфляции», — говорится в сообщении.

Ранее Кабмин сообщил, что темпы роста цен в Украине будут постепенно замедляться. Однако в 2026 году инфляция будет оставаться на достаточно высоком уровне.

Дата публикации
Количество просмотров
54
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie