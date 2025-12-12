НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%: какой прогноз по инфляции

НБУ / © УНИАН

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5%. На решение повлияли проинфляционные риски, в частности, связанные с будущим международным финансированием.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно сообщению, инфляция в Украине снижается быстрее прогноза НБУ, однако инфляционные ожидания остаются повышенными.

В частности, в ноябре как потребительская, так и базовая инфляция замедлились до 9,3% в годовом исчислении. Оба показателя были несколько ниже траектории прогноза. Такую динамику в НБУ объясняют, прежде всего, увеличением предложения продовольственных товаров благодаря поступлению новых урожаев.

«Несмотря на продолжающееся с июня устойчивое замедление инфляции, инфляционные ожидания экономических агентов оставались повышенными. Данные поисковых запросов в Интернете также свидетельствовали о дальнейшем росте внимания населения на тему инфляции», — говорится в сообщении.

Ранее Кабмин сообщил, что темпы роста цен в Украине будут постепенно замедляться. Однако в 2026 году инфляция будет оставаться на достаточно высоком уровне.