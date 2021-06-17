НБУ сворачивает антикризисные меры поддержки банков: названа причина

Нацбанк ожидает, что ситуация с ликвидностью в банковской системе будет нормальной.

Национальный банк Украины сворачивает антикризисные меры поддержки банков из-за того, что кризис закончился. Это логичный шаг.

Об этом в четверг, 17 июня, сказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге, пишет "РБК-Украина".

"Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, уже растет, как мы видим во втором квартале на фоне низкой базы прошлого года", — сказал он.

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Как отметил Сологуб, НБУ ожидает, что ситуация с ликвидностью в банковской системе будет нормальной.

"И сворачивание антикризисных мер никаких проблем не несет. Потому что это именно антикризисные меры", — сказал он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль зазначив, что экономика Украины начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Уже в первые четыре месяца этого года фиксируют положительные тренды.

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