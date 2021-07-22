НБУ ухудшил прогноз инфляции: что будет с ценами в Украине до конца года

НБУ ухудшил прогноз инфляции: что будет с ценами в Украине до конца года

Инфляция замедлится в конце 2021 года.

Национальный банк Украины, который повысил учетную ставку, ухудшил прогноз инфляции. НБУ ожидает, что по итогам 2021 года потребительские цены в Украине вырастут на 9,6%.

Об этом сообщили в пресс-служба Нацбанка 22 июля.

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В то же время в НБУ прогнозируют, что после достижения пика осенью 2021 года инфляция начнет замедляться и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года. Этому будет способствовать поступление нового урожая и корректировка глобальных цен на энергоносители.

"После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители", — сообщили в НБУ.

Как сообщалось, в Украине очень заметно подскочили цены на продовольствие по сравнению с прошлым годом. Стоимость яиц подскочила почти вдвое. Более чем наполовину подорожали масло и сахар. Подорожал даже хлеб. Лидеры ценовых скачков в коммуналке — газ и свет.

Напомним, Минэнерго Украины выступает за продление срока действия действующей модели возложение специальных обязанностей на рынке электроэнергии для населения до 1 августа. Все это для того, чтобы защитить социально уязвимые слои населения и обеспечить предприятиям возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы.

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