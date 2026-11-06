НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2026 год: цены снова вырастут

Российские атаки прибавят 0,7 процентного пункта к инфляции / © pixabay.com

Реклама

В Украине инфляция ускорится до конца 2026 года, но уже в 2027 году начнется понижение.

Об этом говорится в опубликованном Национальным банком Украины октябрьском Инфляционном отчете.

Реклама

Нацбанк ухудшил прогноз из-за подорожания топлива, усиления российских атак на производственную, энергетическую и логистическую инфраструктуру, а также расширение бюджетных стимулов в конце года.

Реклама

По оценкам регулятора, только российские обстрелы прибавят около 0,7 процентного пункта к годовой инфляции.

«По прогнозу НБУ, инфляция в 2026 году ускорится до 12,5%, а со следующего года начнет снижаться: до 7,3% в конце 2027 года и до 5% в 2028 году. Реальный ВВП в этом году сократится на 0,4%, в 2027 году вырастет на 0,4%, а в 2028 году — на 2,2%», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в 2027 году инфляционное давление будет постепенно ослабевать по мере исчерпания эффектов от удорожания топлива, а также замедления темпов роста зарплат в условиях сдержанной экономической активности. Весомое влияние будут иметь и меры монетарной политики НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины повысил учетную ставку от 16 до 16,5% годовых. Новый уровень начал действовать с 30 октября 2026 года.

Реклама

Повышение учетной ставки должно поддержать привлекательность сбережений в гривне, усилить устойчивость валютного рынка и сдержать инфляционные ожидания. В Нацбанке отмечают, что готовы менять монетарную политику в зависимости от развития ситуации, в частности, влияния российских атак на цены и экономическую активность.

Как российские атаки влияют на цены

Одним из главных факторов инфляционного давления остаются российские удары по украинской инфраструктуре, предприятиям и логистическим объектам. Повреждение производственных мощностей и усложнение перевозок ограничивают предложение товаров и увеличивают издержки бизнеса.

Украинская экономика входит в ноябрь под знаком адаптации к сложным предзимним условиям. На фоне угрозы блэкаутов и инфляционного давления вопрос финансовой выживаемости становится главным.

Эксперты полагают, что рост средней зарплаты в ноябре практически остановится. Главный фактор — усложнение экономической ситуации из-за усиления вражеских обстрелов, увеличения у бизнеса затрат на логистику, топливо для бензогенераторов во время блэкаутов, снижение потребительского спроса на продукцию не первой необходимости.

Реклама

Ноябрь, несомненно, увеличит расходы пенсионеров: подорожают продукты, лекарства, с начала отопительного сезона вырастет оплата коммунальных услуг. А вот с повышением доходов ситуация хуже: они останутся без изменений практически у всех 10 миллионов получающих пенсии.

Новости партнеров

Новости партнеров