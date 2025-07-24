НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год: что повлияло

Деньги

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Национальный банк Украины пересмотрел прогноз экономического роста на 2025 год. Теперь ожидается, что ВВП увеличится всего на 2,1% вместо ранее прогнозируемых 3,1%.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга 24 июля.

По словам главы регулятора, рост в первой половине года поддерживался фискальными стимулами, профинансированными международными партнерами.

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Однако темпы развития были сдержаны из-за активизации российских обстрелов и дальнейшего разрушения производственных мощностей, инфраструктуры и жилищного фонда.

Также НБУ отмечает усиление миграционных процессов, что усложняет ситуацию на рынке труда. Дополнительными факторами стали неблагоприятные погодные условия, которые задержали жатву и снизили потенциал агросектора. Это, в свою очередь, негативно отразилось на пищевой промышленности и транспортной отрасли.

В 2026-2027 годах Нацбанк ожидает рост на уровне 2-3%, хотя ранее прогнозировали 5% уже в 2026-м. В то же время при условии быстрого завершения войны и стабилизации ситуации экономика может вырасти до 3–3,5% благодаря росту потребления и инвестиционной активности.

Напомним, в правительстве признали: почти 9 миллионов украинцев живут за чертой бедности, тогда как государственная программа помощи охватывает всего около 190 тысяч семей и не соответствует масштабам проблемы.

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В то же время чиновники подчеркивают: побороть бедность только денежными выплатами невозможно.