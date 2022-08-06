НБУ упростил некоторые ограничения для поддержки деятельности волонтеров и бизнеса: детали

Лимит на расчеты для волонтеров не будет применяться при соблюдении ряда требований.
Национальный банк Украины с 6 августа 2022 года упрощает ряд ограничений для поддержки деятельности волонтеров и бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Накануне, 21 июля, НБУ установил лимит на расчеты гривневыми платежными картами за рубежом.
"В то же время, понимая важность и эффективность волонтерского движения Украины и его важное значение в условиях полномасштабной войны, Национальный банк дал возможность банкам не применять лимит на расчеты физических лиц-волонтеров по гривневым платежным картам за рубежом с целью покупки товаров военного назначения", — говорится в сообщении.
Лимит на расчеты не будет применяться при соблюдении одновременно следующих требований:
- операции по счету волонтера типичны для этого физического лица и объем операций, осуществлявшихся по его счетам, превышал эквивалент 100 тыс. грн в месяц до 21 июля 2022 года;
- представление в банк письма от государственного органа или воинской части по сотрудничеству с волонтером и заказ товаров соответствующего назначения, если сумма такой операции превышает эквивалент 400 тыс. грн в месяц;
- предоставление ориентировочной стоимости (расчета) товара и сроков выполнения заказа;
- информирование волонтером банка о сборе средств с целью оплаты продукции.
К перечню товаров, которые могут покупать волонтеры-физические лица, относятся: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.
НБУ также определил, что наличие у банка информации из открытых источников относительно недобросовестной практики деятельности соответствующего физического лица может являться основанием для отказа банком в дальнейшем проводить такие операции в объеме, превышающем лимит в 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте).
Кроме того, учитывая потребности бизнеса, Национальный банк упрощает валютные ограничения, в частности использование корпоративных платежных карт. НБУ разрешил банкам продавать иностранную валюту юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, являющимся резидентами Украины, с зачислением на текущий счет клиента в иностранной валюте для последующего использования соответствующей валюты на осуществление расходов с помощью корпоративных платежных карт за границей.
В частности, таких расходов:
- на командировку работников за границу исключительно для оплаты суточных расходов в пределах ежедневного лимита в размере 80 евро (в эквиваленте) на одного сотрудника;
- на проживание и транспортные расходы (с документальным подтверждением расчета указанных расходов на одного человека).
Напомним, украинские банки собирают мелкие монеты на нужды ВСУ.
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