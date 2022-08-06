НБУ упростил некоторые ограничения для поддержки деятельности волонтеров и бизнеса: детали

Лимит на расчеты для волонтеров не будет применяться при соблюдении ряда требований.

Национальный банк Украины с 6 августа 2022 года упрощает ряд ограничений для поддержки деятельности волонтеров и бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Накануне, 21 июля, НБУ установил лимит на расчеты гривневыми платежными картами за рубежом.

"В то же время, понимая важность и эффективность волонтерского движения Украины и его важное значение в условиях полномасштабной войны, Национальный банк дал возможность банкам не применять лимит на расчеты физических лиц-волонтеров по гривневым платежным картам за рубежом с целью покупки товаров военного назначения", — говорится в сообщении.

Лимит на расчеты не будет применяться при соблюдении одновременно следующих требований:

операции по счету волонтера типичны для этого физического лица и объем операций, осуществлявшихся по его счетам, превышал эквивалент 100 тыс. грн в месяц до 21 июля 2022 года;

представление в банк письма от государственного органа или воинской части по сотрудничеству с волонтером и заказ товаров соответствующего назначения, если сумма такой операции превышает эквивалент 400 тыс. грн в месяц;

предоставление ориентировочной стоимости (расчета) товара и сроков выполнения заказа;

информирование волонтером банка о сборе средств с целью оплаты продукции.

К перечню товаров, которые могут покупать волонтеры-физические лица, относятся: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

Также читайте Курс доллара изменится: эксперты озвучили свои прогнозы

НБУ также определил, что наличие у банка информации из открытых источников относительно недобросовестной практики деятельности соответствующего физического лица может являться основанием для отказа банком в дальнейшем проводить такие операции в объеме, превышающем лимит в 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте).

Кроме того, учитывая потребности бизнеса, Национальный банк упрощает валютные ограничения, в частности использование корпоративных платежных карт. НБУ разрешил банкам продавать иностранную валюту юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, являющимся резидентами Украины, с зачислением на текущий счет клиента в иностранной валюте для последующего использования соответствующей валюты на осуществление расходов с помощью корпоративных платежных карт за границей.

В частности, таких расходов:

на командировку работников за границу исключительно для оплаты суточных расходов в пределах ежедневного лимита в размере 80 евро (в эквиваленте) на одного сотрудника;

на проживание и транспортные расходы (с документальным подтверждением расчета указанных расходов на одного человека).

Напомним, украинские банки собирают мелкие монеты на нужды ВСУ.

Читайте также: