НБУ установил паритет между долларом и евро: официальный курс валют

Курс гривны по отношению к евро вырос почти на 18 копеек.
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 августа курс гривны по отношению к евро вырос почти на 18 копеек. По отношению к доллару гривна остается на том же уровне.
Напомним, НБУ разрешил украинцам покупать банковское золото. Нацбанк предоставил право банкам продавать клиентам банковские металлы с физической поставкой в отделениях. Соответствующее решение вступило в силу 20 августа.
В Нацбанке ожидают, что это решение будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка благодаря частичной переориентации спроса на наличную иностранную валюту в банковские металлы.
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