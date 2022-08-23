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НБУ установил паритет между долларом и евро: официальный курс валют

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НБУ установил паритет между долларом и евро: официальный курс валют

Курс гривны по отношению к евро вырос почти на 18 копеек.

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 августа курс гривны по отношению к евро вырос почти на 18 копеек. По отношению к доллару гривна остается на том же уровне.

© Национальный банк Украины
Фото: Национальный банк Украины

Напомним, НБУ разрешил украинцам покупать банковское золото. Нацбанк предоставил право банкам продавать клиентам банковские металлы с физической поставкой в отделениях. Соответствующее решение вступило в силу 20 августа.

В Нацбанке ожидают, что это решение будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка благодаря частичной переориентации спроса на наличную иностранную валюту в банковские металлы.

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