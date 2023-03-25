НБУ увеличил продажу долларов из резервов – ситуация на валютном рынке ухудшилась

НБУ также не видит причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.
Национальный банк Украины за неделю с 20 по 24 марта 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 495,45 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Таким образом, НБУ увеличил продажи валюты на 31,7% по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 376,22 млн долларов.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 61,30 млн. долларов и продал 6 900,22 млн. долларов.
НБУ планирует постепенно отменять ограничения на валютном рынке, введенные в феврале 2022 года. Но для этого НБУ нужно получить эффективные инструменты управления рисками.
Пока что в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.
Напомним, финансист дал советы украинцам, что делать с гривнами.
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