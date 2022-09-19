НБУ уверяет, что курс валют будет оставаться без изменений

В августе резервы Национального банка составили более 25 миллиардов долларов.

По сравнению с июлем они выросли более чем на 15%.

Об этом сообщил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман во время брифинга в Media Center Ukraine.

"По состоянию на сегодняшний день Украина получила более 18 миллиардов долларов. Планово до конца года ожидаем увеличения суммы еще на 12 миллиардов", — сказал он.

Он отметил, что на увеличение резервов положительно повлияли внешние поступления, в том числе то, что правительство получило 4,8 миллиарда долларов. Уже сейчас Украина рассчитывает на новую программу сотрудничество с Международным валютным фондом и гораздо большие суммы помощи.

Заместитель председателя Совета НБУ подчеркнул, что негативно на курс гривны может повлиять затягивание во время войны, несвоевременная международная помощь, низкие ставки доходности по облигациям внутреннего государственного займа.

"Риски на валютном рынке контролируемы. Курс будет оставаться без изменений. А учитывая опыт НБУ, ситуация будет контролирована", — добавил Фурман.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины разрешил банкам продавать клиентам весь объем приобретенной у граждан безналичной валюты.

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