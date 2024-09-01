НБУ ввел новые правила для супермаркетов по наличным расчетам

С 1 сентября в Украине начали действовать новые правила выдачи наличных денег на кассах супермаркетов.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Теперь покупатели могут отказаться от получения банкнот и монет, которые находятся в плохом состоянии, а кассирам запрещено выдавать такие деньги в рамках услуги "наличные деньги на кассе".

Отмечается, что деньги, которые предоставляются покупателям, должны быть пригодными для обращения и не вызывать сомнений в их подлинности и платежеспособности. Вместо этого поврежденные банкноты должны изыматься из обращения и передаваться банкам вместе с другой выручкой.

"Это означает, что теперь каждый покупатель имеет право требовать наличные надлежащего качества на кассах супермаркетов. Если покупатель получит изношенные банкноты, он может отказаться от них, а кассир обязан их заменить", — говорится в сообщении.

В то же время кассир не может отказать в обмене денег, если же кассир нарушает эти правила, покупатель может подать жалобу на действия кассира.

Ранее стало известно, что Нацбанк ввел запрет на выдачу наличных бизнеса. Больше об этом читайте в новости.

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