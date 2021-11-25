НБУ вводит в обращение новогоднюю монету: как она выглядит

НБУ вводит в обращение новогоднюю монету: как она выглядит

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера.

Национальный банк Украины с 9 декабря вводит в обращение новогоднюю монету "Год Тигра", посвященную одному из животных двенадцатилетнего восточного календаря.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

"Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки — "специальный анциркулейтед", масса — 16,5 г, диаметр — 35,0 мм, тираж — 50 тысяч штук (20 тысяч в сувенирной упаковке). Группа монеты — рифленая", – говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк Украины

Как выглядит она

На аверсе монеты размещено: вверху – малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом УКРАИНА; на зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на тигра – символ года, под стрелкой – 2022; внизу слева надпись полукругом 5 ГРИВЕН; на матовом фоне изображены стилизованные под украинскую вырезку символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева); логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева от символа кролика).

На реверсе монеты изображен стилизованный символ восточного календаря 2022 — тигра, которого окружают по кругу стилизованные символы, присущие каждому времени года: снежинки (вверху справа), цветки (внизу справа), плоды (внизу слева), ветки (вверху).

Напомним, ранее Нацбанк выпустил памятную монету с изображением маяков Херсонской области и оккупированного Крыма.

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