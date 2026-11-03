НБУ выпустил монеты номиналом 10 гривен, посвященные Крыму: как они выглядят

Ролик оборотных памятных монет «Мы сильны. Мы вместе. Автономная Республика Крым» / © НБУ

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3 ноября Национальный банк Украины открыл продажу роликов памятных оборотных монет номиналом в 10 гривен, посвященных Автономной Республике Крым. Набор называется «Мы сильные. Мы вместе. Автономная Республика Крым» и состоит из 25 монет.

Об этом сообщили в Нацбанке.

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По информации Национального банка Украины, один ролик содержит 25 памятных оборотных монет номиналом в 10 гривен каждая. Таким образом, общая нарицательная стоимость набора составляет 250 гривен. При последней продаже его цена составляла 458 гривен. Приобрести можно не больше одного ролика на одного человека.

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Монета была выпущена 1 декабря 2025 года. Как объясняли в НБУ, главная идея серии — напомнить о единстве украинских территорий.

«Мы сильны. Мы вместе» — это главное сообщение, которое Национальный банк запечатлевает в оборотных памятных монетах новой серии. Ими напоминаем, что территориальная целостность страны как непоколебимый принцип, запечатленный в Конституции Украины, должна оставаться неизменной», — отмечалось в учреждении.

Во время презентации серии глава НБУ Андрей Пышный также отметил символическое значение таких выпусков.

«У каждого региона Украины есть своя история, но все мы — соборные и единственные», — сказал он.

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По описанию Национального банка Украины аверс памятной монеты не отличается от обычной монеты номиналом 10 гривен. На реверсе изображена стилизованная карта Украины, на зеркальном фоне которой матовым изображением выделена Автономная Республика Крым.

В верхней части монеты по кругу отчеканена надпись «Автономная Республика Крым», а внизу — лозунг серии «Мы сильны. Мы вместе!».

В описании выпуска на сайте Нацбанка отмечается, что ролик посвящен Автономной Республике Крым как неотъемлемой части Украины.

«Ее территориальная принадлежность к Украине подтверждена международным правом и признана мировым сообществом», — подчеркивают в НБУ.

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© НБУ

Особой сделали и упаковка монет. По информации Национального банка, каждый ролик завернут в сувенирную бумагу с логотипом Банкнотно-монетного двора НБУ и фрагментом крымскотатарского орнамента «Орьнек».

На упаковке также размещены надписи «Банкнотно-монетный двор НБУ», «оборотная памятная монета» и название выпуска — «Мы сильны. Мы вместе. Автономная Республика Крым. Отдельно указано количество монет в ролике — 25 штук, его общий номинал и графический знак гривны.

Глава Нацбанка Андрей Пышный во время презентации серии особо подчеркнул, что памятные монеты имеют не только практическое, но и символическое значение.

«Монеты — это не только об экономике или обращении. Это о символах, формирующих общую идентичность. Так же, как наша вышивка или песня, они напоминают: мы едины, мы цельные, мы монолит», — отметил он.

Напомним, в октябре Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету номиналом 2 гривны, посвященную 100-летию со дня рождения украинского экономиста, мыслителя и общественного деятеля Богдана Гаврилишина. Она продолжила серию «Выдающиеся личности Украины».

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