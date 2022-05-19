НБУ заявил о тенденции к росту объема средств клиентов в банках

НБУ заявил о тенденции к росту объема средств клиентов в банках

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Национальный банк наблюдает тенденцию роста объема средств клиентов в банках.

Из-за мощного информационного давления накануне войны наблюдался определенный отток средств населения, однако уже в марте-апреле оно было компенсировано ростом депозитов.

Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в Facebook.

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"С первого дня войны мы внимательно отслеживаем динамику фондирования. И за более чем 80 дней полномасштабного вторжения видим, что тренд на рост объема средств клиентов в банках сохраняется. Это четкий индикатор доверия украинцев к банковской системе и залог сохранения высокой ликвидности, даже несмотря на военные риски. Приведу свежие оперативные данные в подтверждение. По состоянию на 16 мая имеем в общей сложности плюс 90 млрд грн в эквиваленте по средствам юридических и физических лиц во всех валютах по фиксированному курсу по сравнению с первым днем войны 24 февраля", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины будет сохранять фиксированный курс, пока не будет видеть, что преимущества от этой фиксации превышают недостатки такого курсового режима.

Кроме того, Национальный банк Украины принял ряд изменений в порядок функционирования валютного рынка.

Они направлены на поддержку стабильности, снижение давления на международные резервы Украины и предотвращение непродуктивного оттока капитала. А переход восстановления стандартной работы и валютной политики после окончания военного положения будет очень постепенным.

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