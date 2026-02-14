НДС для ФЛП: Свириденко сделала важное заявление

Юлия Свириденко / © ТСН

Украина и МВФ договорились о повышении порога введения НДС для ФЛП до 4 млн грн (эквивалентно около 85 тысяч евро). Эти изменения не будут касаться 2/3 всех ФЛП. Вопрос, когда именно норма вступит в силу. Украинская программа будет рассмотрена на ближайшем заседании Совета директоров МВФ.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с журналистами.

«После многочисленных дискуссий и консультаций, в том числе непосредственно с директором-распорядительницей Кристалиной Георгиевой, миссия упростила договоренности, достигнуть в ноябре — в частности, пересмотрели предварительные мероприятия и структурные маяки. Украинская программа будет рассмотрена на ближайшем заседании Совета директоров МВФ», — сказала она.

По ее словам, самые чувствительные вопросы программы МВФ — налогообложение ФЛП.

«Здесь важные детали. В работе с МВФ мы договорились о повышении порога внедрения НДС для ФЛП до 4 млн грн (эквивалентно около 85 тыс евро) — это максимальный действующий в Европе уровень НДС на товары. Таким образом, эти изменения не будут касаться 2/3 всех ФЛПов. Вопрос, когда именно норма вступит в силу, предмет нашей дальнейшей работы», — добавила она.

«Много дискуссий, как это будет сделано. Мы работаем с парламентариями и, скорее всего, примем эти меры в рамках консолидированного налогового законопроекта. В него также войдут вопросы цифровых платформ, посылок, сохранения военного сбора после завершения военного положения, которые положительно воспринимаются бизнесом», — объяснила Свириденко.

Украина и Международный валютный фонд по результатам продолжавшихся 17–21 ноября переговоров согласовали на техническом уровне параметры новой 48-месячной программы расширенного финансирования (EFF).

Программа предусматривает выполнение 16 структурных ориентиров, реализацию которых должны обеспечить правительство и Верховная Рада, а также четыре обязательных предварительных условия, без выполнения которых старт программы невозможен.

В декабре 2025 года Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий обязательную уплату НДС физическими лицами-предпринимателями с годовым доходом более 1 млн грн.

Подготовка налогового законопроекта является обязательным условием одобрения новой программы финансирования от МВФ.