НДС на посылки, военный сбор и онлайн-продажи: что изменит налоговая реформа

В Украине по состоянию на 1 апреля 2026 года согласовано три налоговых законопроекта, которые могут существенно изменить правила уплаты налогов для потребителей, малого бизнеса и онлайн-экономики. Речь идет о налогообложении международных посылок, трансформации военного сбора и новой модели контроля доходов через цифровые платформы.

Ключевой целью введения налогов являются дополнительные поступления в бюджет (по оценкам Минфина, около 60 млрд грн ежегодно) в пределах договоренностей с МВФ, но способ достижения этой цели вызывает дискуссии.

Изменения в налогообложении посылок и доходов с цифровых платформ

Одна из наиболее чувствительных инициатив — отмена безналогового лимита в 150 евро для международных отправлений.

Кабинет министров 30 марта одобрил три законопроекта, инициированных Министерством финансов, сообщил министр Сергей Марченко.

Они предусматривают налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы (OLX, Bolt, Airbnb) со ставкой 5% для физических лиц, автоматически через платформы, а также введение НДС на все международные отправления, начиная с 0 евро (исключение — подарки до 45 евро) и продолжение действия военного сбора на 5%.

По словам Марченко, изменения направлены на детенизацию экономики, создание равных условий конкуренции и финансирование ключевых потребностей государства. Законопроекты планируют вынести на рассмотрение парламента в ближайшее время, а ввести с 1 января 2027 года.

Военный сбор: временный налог становится постоянным

Второй блок — военный сбор, который фактически предлагают закрепить на долгосрочную перспективу.

Основные параметры:

5% для физических лиц сохраняется;

действие сбора продолжается не только на время военного положения, а до завершения реформы ВСУ;

Для ФЛП вводят отдельные подходы:

1-2 и 4 группы — 10% от минимальной зарплаты (около 850 грн/мес. в 2026 году);

3 группа — 1% от дохода.

Фактически речь идет об институционализации налога, который первоначально вводился как временный.

Так правительство должно обеспечить стабильное финансирование обороны. Однако остаются вопросы для дискуссии, в частности, не превращается ли «временный» сбор в постоянный без системного пересмотра всей налоговой модели.

Сегодня, 30 марта, правительство согласовало три важных «налоговых» законопроекта. Один из них касается именно военного сбора.

Онлайн-продажи: налоговая идет на платформы

Третья инициатива — одна из самых системных, ведь речь идет о цифровой экономике. Кабмин принял и законопроект о маркетплейсах.

Предлагается произвести маркетплейсы и сервисы (OLX, Bolt, Airbnb и т.п.) налоговыми агентами. Это означает:

автоматическое удержание 5% НДФЛ с доходов пользователей;

передача данных в налоговую без участия продавца;

снижение ставки с 18% до 5% для таких сделок.

В то же время продажи личных вещей до 2 тыс. евро в год не будут облагаться налогом, а для предпринимательской деятельности устанавливается лимит упрощенного режима — до 834 минимальных зарплат (примерно 7,2 млн грн).

Целью реформы является выведение из тени миллионов мелких транзакций, без создания при этом чрезмерной нагрузки на людей.

С одной стороны, это обещает упрощение администрирования и рост поступлений, а с другой — усиление контроля за доходами граждан и уменьшение «серой зоны».

Общая логика изменений: не повышение ставок, а расширение базы

Все три инициативы имеют общую черту: формально правительство избегает повышения базовых налоговых ставок (НДС, НДФЛ), но фактически расширяет налогооблагаемую базу.

Это достигается благодаря:

отмене льгот (как в случае с посылками);

цифровизации сбора налогов (онлайн-платформы);

закреплению временных платежей (военный сбор).

Такой подход отвечает логике сотрудничества с МВФ: увеличение доходов бюджета без резких изменений ставок.

По состоянию на 30 марта, ключевым вопросом остается баланс между фискальными интересами государства и нагрузкой на граждан и бизнес.

