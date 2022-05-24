"Не беженцы, а заможные туристы": во Всемирном банке назвали сумму, которую тратят украинцы за границей

Украинцы, вынужденно выехавшие за границу из-за нападения РФ, потратили там около $2 млрд.
Война в Украине заставила миллионы украинцев искать убежища в Европе. Граждане получают в некоторых государствах финпомощь, но и тратят немалые суммы на жизнь.
Об этом рассказал представитель Украины во Всемирном банке Роман Качур в комментарии Forbes, ссылаясь на данные НБУ.
Отъезд миллионов украинцев существенно снизил внутренний потребительский спрос. Переехав, украинцы вносят посильный вклад в потребительский рынок ЕС.
"Учитывая количество беженцев, выходит, что каждый украинец вкладывает в экономику европейских стран по $400 в месяц", – говорит Качур.
Отмечается, что 80% средств из израсходованных в апреле $2 млрд – это оплата товаров в pos-терминалах торговой сети и обналичивание.
"Получается, наши беженцы – не совсем беженцы, а довольно состоятельные туристы, активно поддерживающие европейскую индустрию гостеприимства", – говорит Качур.
Если сравнить со статистикой зарубежных расходов в прошлом году, то фиксируется 3-4-кратный рост.
"Во второй половине 2021 года украинцы рассчитывались в сетях банков-нерезидентов на $500–700 млн ежемесячно. Еще до $50 млн снимали в банкоматах наличными", – сказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.
По данным, управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев из Украины выехало 6,4 млн человек. По подсчетам, каждый украинец в апреле рассчитался картой в среднем на $125 (в эквиваленте) и снял примерно $150 наличных в банкомате.
Как сообщалось, на какую работу берут украинских женщин в Польше и сколько им платят.
Напомним, сколько стоят товары в популярном супермаркете Польши.
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