Не хватает средств на зарплаты: в Черноморске работников порта переведут на трехдневную рабочую неделю

Не хватает средств на зарплаты: в Черноморске работников порта переведут на трехдневную рабочую неделю

Разница между прибылью и затратами ежемесячно составляет минус 42 млн грн. При этом, только на фонд заработной платы по предприятию необходимо ежемесячно выделять 28-32 млн грн налогов.

С 1 ноября 2021 года морской торговый порт "Черноморск" (Одесская область) переведет часть сотрудников на трехдневную рабочую неделю. На госпредприятии говорят, что у них нет денег на выплату зарплат.

Об этом говорится в обращении и. о. директора порта Александра Попова к коллективу.

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Попов отметил, что убыток предприятия за первое полугодие составил 173, 4 млн грн, валовая прибыль снизилась на 53%, а доходность всех подразделений порта — на 67%.

"Один из шагов — временное введение трехдневной рабочей недели для части коллектива непроизводственных подразделений предприятия. Рабочая неделя продолжительностью 24 часа будет установлен не для всех сотрудников, а у руководителей подразделений достаточно времени подготовить служебные письма с соответствующим видением организации работы в структурных подразделениях порта", — заявил и. о. директора порта.

Напомним, украинцам не хватает зарплаты на все нужды. Как сообщалось, в Украине средняя зарплата по состоянию на конец июня 2021 достигала 14 313 грн, что на тысячу больше, чем в апреле. А по сравнению с прошлым годом зарплата стала выше на 23,6%, реальная заработная плата выросла на 12,9%. Больше всего платят традиционно в Киеве.

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